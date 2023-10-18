Gazze'deki hastane saldırısının görgü tanıkları konuştu Çok sayıda Filistinlinin sığınağı haline gelen ve İsrail'in saldırısıyla yerle bir olan hastane katliamına şahit olan kişiler, "Hayatta olduğuma inanamıyorum", "Ceset parçaları etrafa saçıldı" yorumlarını yaptı.

İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’ne dün akşam gerçekleştirilen saldırı sonucu yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Saldırının yol açtığı yıkımın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Duvarlarında katliamın izlerini taşıyan hastanenin saldırı sonucu kullanılamaz hale geldiği, önündeki araçların ise hurdaya döndüğü görüldü.

"Hayatta olduğuma inanamıyorum"

Saldırının görgü tanıklarından Muatasem, "İsrail'in saldırı sonucu ailemden ölü ve yaralılar olduğunu gördüm. Manzara çok kötüydü ve hala hayatta olduğuma inanamıyorum. Saldırı çok şiddetiydi. Hastaların ve yerinden edilenlerin bulunduğu bu hastane hedef alındı. İsrail uçakları burayı neden hedef aldı?” ifadelerini kullandı.

"Ceset parçaları etrafa saçıldı"

Saldırıdan kurtulan Ahmed El Benna ise şu cümleleri kullandı;

Al Ahli Hastanesi'ne Gazze'de güvenli bir yer olarak görüldüğü için geldik. Gazze şehrinin Al-Shuja'iyya Mahallesi, Al-Tuffah Mahallesi ve Al-Zeitoun Mahallesi gibi farklı mahallelerinden binlerce kişi buraya gelmişti. Savaş uçaklarının vurmasıyla ceset parçaları etrafa saçıldı, katliam yaşandı

Hastanede Hamas mensupları yoktu

El Benna, hastanede ve sivillerin olduğu hiçbir yerde Hamas mensuplarının bulunmadığını belirterek İsrail'in yalnızca Hamas'a ait noktaları hedef aldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

1882 yılında inşa edilen Al Ahli Hastanesi, Gazze'nin en eski hastanesi olarak biliniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)