Gazze'deki hükümet: Hastanede alıkonulan personellerin durumu açıklanmalı

AA

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, hastane müdürü Ebu Safiyye'nin, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki soykırımı sırasında zorlu koşullara rağmen "sağlık ve insanlık görevini onurlu bir şekilde yerine getirdiği" belirtildi.

Hastaların tedavi hakkını savunan Ebu Safiyye'nin maruz kaldığı durumun endişeyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin alıkoyduğu hastane müdürü Ebu Safiye ve sağlık personelinin hayatları tehlike altında. Uluslararası topluma bu kişilerin durumunun ortaya çıkarılıp gecikmeden derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunan Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin bırakılması için "derhal müdahale edilmesini" istedi.

KEMAL ADVAN HASTANESİ HİZMET DIŞI

İsmini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 514 Filistinli öldü, 108 bin 189 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.