Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi: İletişim kesilmesi Gazze için idam hükmü demek Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından iletişim ve internetin kesilmesinin acil servis ve sivil savunma ekipleriyle iletişime geçilememesinin idam hükmü anlamına geldiği ifade edildi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

Binlerce masum sivili öldüren İsrail, hastane ve okulları da bombalayarak savaş suçu işliyor.

İsrail, 27 Ekim'de Gazze Şeridi'ndeki her türlü iletişimi 36 saat boyunca aralıksız kesmişti.

Bir kez daha iletişim kesildi

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine operasyonlar düzenlemesiyle eşzamanlı olarak internet erişimi ve telefon iletişimi kestiği kaydedildi.

İsrail işgal ordusunun, işlemiş olduğu suçları gizlemek amacıyla internet ve iletişimi kestiğine işaret edilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 2 milyon 300 binden fazla insan kurtarma ekipleri, acil servisler ve sivil toplum ekipleriyle iletişime geçemiyor." ifadeleri yer aldı.

"İletişim kesilmesi Gazze için idam hükmü demek"

Açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

Birbirleriyle iletişim imkanı bulamayan ekiplerin bu durumu Gazze Şeridi'nde idam hükmü demektir. Bu da İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası örfleri ihlal etmesi yönüyle yeni bir suç işlemesi demektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)