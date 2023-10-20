Gazze'deki İsrail katliamında can kaybı 4 bini geçti İsrail’in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 137’ye yükseldi. Bunlardan bin 661'inin çocuk olduğu belirtildi.

İHA

İsrail, tüm tepkilere rağmen kameraların önünde Filistinlileri katletmeye devam ediyor.

14. gününe giren İsrail bombardımanında Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor.

Cami, hastane, kilise...

Hiçbir hedef gözetmeden yapılan bombardımanda can kaybı artıyor.

Ölü sayısı 4 bini geçti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 661'i çocuk olmak üzere 4 bin 137'ye yükseldiği bildirildi.

Yaralananların sayısının ise 4 bin 232'sinin çocuk olmak üzere 13 bin 162'ye ulaştığı aktarıldı.

521 aile yok oldu

Saldırılarda 521 ailenin yok olduğu vurgulandı.

Ayrıca sağlık tesislerine 25 saldırı gerçekleştirildiği, 42 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)