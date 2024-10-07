Gazze'deki saldırılarda AA kameramanı hayatını kaybetti İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda, aralarında Anadolu Ajansının da olduğu basın kuruluşlarına serbest kameramanlık yapan Hasan Hamad hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail bombardımanında yaşamını yitiren Hasan Hamad'ın naaşı ve basın yeleği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.

KARDEŞİ, SAÇLARINDAN TANIDI

Filistinli gazeteci Hasan Hamad'ın erkek kardeşi Muhammed Hamad, İsrail tanklarının hareketini görüntülemek üzere kendisinin yanına gelen kardeşini, saldırı sonrası vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle ancak saçlarından tanıyabildiğini dile getirdi.

Muhammed Hamad, kardeşinin dünden beri İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıları aktarmak için görevinin başında olduğunu söyledi.

ÖLDÜRÜLÜLEN GAZETECİ SAYISI

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gazeteci Hasan Hamad'ın Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail bombardımanında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısının 175'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.