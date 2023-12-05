Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınları Mısır'a geçti Gazze'de Türk vatandaşları ile aile yakınlarından oluşan 68 kişilik grup, Mısır'a geçti. Türk vatandaşlarının bugün Türkiye'ye getirilmeleri bekleniyor.

AA

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana süren çatışmalar insani aranın ardından yeniden başlarken, İsrail'in masum sivillere yönelik acımasız katliamları da devam ediyor.

Gazze Şeridi'nden Refah Sınır Kapısı yoluyla tahliye edilenler arasına ise yenileri ekleniyor.

Bu kapsamda son olarak Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınlarının dün gece Mısır'a geçtiği bildirildi.

68 Türk vatandaşı Mısır'a geçti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 68 Türk vatandaşı ve yakınları Mısır'da.

Bu kişilerin bugün Türkiye'ye gelmeleri öngörülüyor.

130 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilmişti

Öte yandan dün gece de Gazze'de Türk vatandaşları ile aile yakınlarından oluşan 130 kişilik grup, Mısır’ın başkenti Kahire'den kalkan uçakla gece saatlerinde İstanbul'a getirilmişti.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899’a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta insani aranın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)