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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'ye yönelik saldırılarda ise en fazla kadın ve çocuklar zarar görüyor...

Gazze'den gelen acı görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Gazze'de bir bebek daha annesinin kollarında can verdi...

HENÜZ 2 YAŞINDAYDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları, sınır kapılarını kapalı tutulması ve kısıtlı sağlık imkanları nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filistinli anne Muna el-Aydi ve baba Abdullah Ebu Dakka’nın tek çocukları olan 2 yaşındaki Meryem Ebu Dakka, tedavi gördüğü Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

ANNE VE BABANIN FERYADI...

Çocuğunu kaybeden Gazzeli anne ve babanın feryadı yürekleri dağladı.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 927 kişi yaşamını yitirdi, 126 bin 615 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.