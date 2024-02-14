Gazze'den Mısır'a getirilen 155 Gazzeli hasta ve refakatçi Türkiye'de İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan hastalar ile refakatçileri, Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

AA & Ensonhaber

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda" demişti.

Gazzeli hasta ve refakatçiler Türkiye'de

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan hastalar ile refakatçileri, Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

A400M uçağı, 155 Gazzeli ile El-Ariş Havalimanından kalktı

A400M uçağı, 18'i sedyeli 49 hasta, çoğunluğu çocuk 106 refakatçi ve 12 sağlık personeliyle Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yapmak üzere TSİ 16.00'da Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan havalandı.

Askeri uçakla 1,5 ton sağlık malzemesi gönderilmişti.

Kayseri'den sabah kalkan askeri uçakla Gazzelilere yardım için 1,5 ton sağlık malzemesi gönderilmişti.

Dönüşte hastalara refakat etmeleri için uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 12 sağlık çalışanı da aynı uçakta El-Ariş'e gitmişti.