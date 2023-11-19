Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları: Araçlar ölülerin üzerinden geçiyordu İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası mahsur kalan 44 Türk vatandaşı, uçakla Mısır üzerinden İstanbul'a getirilirken, bazı vatandaşlar, tanık oldukları korku dolu anları anlattı.

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DHA

İsrail, Gazze'de Hamas baskınını ve rehineleri bahane ederek adeta sivil katliama girşti.

Gazetecilerin ve sağlık personellerinin bile hedef olduğu saldırılar nedeniyle bölgede mahsur kalan 44 Türk vatandaşı, uçakla Mısır üzerinden İstanbul'a getirildi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 14.30'de Kahire'den İstanbul'a gelen Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı ve AFAD yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Gazze'de yaşanılanlar ile ilgili olarak açıklama yapan vatandaşlar Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını söylediler.

"Arabalar cesetlerin üstünden geçiyordu"

Dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaşan Türk vatandaşlarından Kerem Hüseyini,

Gazze'den ayrılırken yerlerde cesetler vardı. Bizim arkamızdaki arabayı İsrail keskin nişancıları vurmuştu. Orada da bir şehit vardı. Arabalar cesetlerin üstünden geçiyor. Gazze artık yaşanmaz bir yer oldu. Gece 5'de bombardıman başlıyor, sabah 5'e kadar sürüyor.

dedi.

"Sınır kapısı bombalandığında sadece çocuğumu kucaklayıp kaçtım"

Eşinin ailesini ziyaret için Gazze'ye giden ve savaş nedeniyle bölgede mahsur kalan Muhsine Almacar ise şunları söyledi:

İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz. Yaklaşık iki aydan beri oradayız. Gazze'den çıkmamıza üç gün kala zaten savaş başladı. Eşim yabancı onun ailesini ziyaret etmek için gittik. Savaşa denk geldik. Refah Sınır Kapısı'na gittik, bizi çok iyi karşıladılar. Zaten Türk bayrağını görünce çok mutlu olduk, böyle sahiplenilmek çok güzel bir şey. Her şeyi hallettiler, uçak biletlerini tahliye sürecimizi. 7'sinde savaş başladı bizim Gazze'den çıkış günümüz ayın 10'nuydu. Refah sınır kapısına ismimizi yazdırdık. Ayın 10'nda kapıya gittiğimiz zaman İsrail sınır kapısını bombaladı. O zaman nasıl kaçacağımızı bilmiyorduk, valizlerimizi orada bıraktık. Çocuğumu direkt kucakladım, hiçbir şeyimizi almadık.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)