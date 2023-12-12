Gazze'den Türkiye'ye getirilen yaralı kıza Bakan Koca'dan özel ilgi İsrail saldırılarında bacağından yaralanan Filistinli küçük kız, diğer hasta ve yaralılarla birlikte Türkiye'ye getirildi. 9 yaşındaki Rital'i Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı, teselli verdi.

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'de soykırım, yıkım, zorla göç ve işgal politikasını devam ettiriyor.

Sağlık altyapısının tamamen çöktüğü Gazze'den Mısır'a nakledilen hasta ve yaralıların bir kısmı, Türkiye'ye getiriliyor.

Türkiye'ye 5. hasta ve yaralı nakli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hastayı Türkiye'ye getirecek uçağın Mısır'dan havalandığını açıklamıştı.

5. nakli yapmak üzere Gazzeli hastaları ve refakatçilerini taşıyan uçak, Türkiye'ye iniş yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçağın Ankara'ya indiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4'ü kanser olmak üzere 68 hastanın geldiğini ifade ederek,

Etlik ve Bilkent Şehir hastanelerine naklini yapıyoruz. Toplam 182 hastamız oldu, refaketçilerle birlikte 359 kişi getirilmiş oldu. Hastalarımızdan bugüne kadar 2'sini kaybettik. 6'sı yoğun bakımda, 2'sinin durumu ciddi.

diye konuştu.

Bundan sonraki dönemlerde hastaların naklinin daha fazla olabileceğine dikkat çeken Bakan Koca, "Koordinasyon ekibi transfer hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

"Bacaklarımı hissetmiyorum" diyen Rital de Türkiye'de

Hastaların tahliyesi sürerken açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 9 yaşındaki Rital Ashour'un da tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu: