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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hain saldırıları her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor.
7 Ekim'den bu yana saldırılarla mücadele eden Gazze halkı açlık savaşı veriyor.
Açlıkla mücadele devam ediyor
İsrail'in 4 aydır devam ettiği saldırılar her geçen gün daha acı bir hal alıyor.
Savaş'tan kaçarak Refah kentine sığınan halk ise su ve yiyecek bulmakta artık güçlük çekiyor.
Savaş sırasında doğum yaptı
Savaş bölgesinden gelen görüntüler ise yürek burktu.
Savaş başladığında hamile olan Gazzeli anne Verda Ahmed Matar saldırılar sırasında bebeğini dünyaya getirmek zorunda kalan binlerce anneden biri oldu.
Ağlayan bebeğini hurma ezmesi ile besledi
Gazzeli anne acıktığı için ağlayan bebeğini hurma ezmesiyle besleyerek karnını doyurmaya çalıştı.
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