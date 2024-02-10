Gazzeli annenin çaresizliği: Yeni doğan bebeğini hurmayla emzirdi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında halk açlıkla mücadele ederken, Gazzeli annenin acıkan bebeğini hurma ezmesiyle beslemeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüleri izleyenlerin yüreği burkuldu.

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ensonhaber.com

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hain saldırıları her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana saldırılarla mücadele eden Gazze halkı açlık savaşı veriyor.

Açlıkla mücadele devam ediyor

İsrail'in 4 aydır devam ettiği saldırılar her geçen gün daha acı bir hal alıyor.

Savaş'tan kaçarak Refah kentine sığınan halk ise su ve yiyecek bulmakta artık güçlük çekiyor.

Savaş sırasında doğum yaptı

Savaş bölgesinden gelen görüntüler ise yürek burktu.

Savaş başladığında hamile olan Gazzeli anne Verda Ahmed Matar saldırılar sırasında bebeğini dünyaya getirmek zorunda kalan binlerce anneden biri oldu.

Ağlayan bebeğini hurma ezmesi ile besledi

Gazzeli anne acıktığı için ağlayan bebeğini hurma ezmesiyle besleyerek karnını doyurmaya çalıştı.