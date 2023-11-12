Gazzeli çocukların gözyaşı dinmiyor İsrail'in saldırılarında her geçen gün binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze, adeta açık hava hapishanesine döndü.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

7 Ekim'den bu yana saldırılarını artıran ve ateşkes çağrılarına kulak asmayan İsrail yüzünden, 11 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Hastane, okul ve mülteci kamplarını da bombalayarak savaş suçu işleyen İsrail, çocuklara da acımıyor.

Binlerce çocuğun hayatını kaybetmesine binlercesinin ise ailesiz kalmasına neden olan İsrail ordusu, Gazze'yi abluka altına aldı.

Çocukların gözyaşı dinmiyor

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

Yollarda cesetler var, İsrail saldırıları nedeniyle müdahale edilemiyor

Gazze'de yollarda çok sayıda ceset olduğu, İsrail'in hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle de herhangi bir müdahalenin yapılamadığının belirtiği Filistin Kızılayı'nın açıklamasında, sağlık sisteminin tamamen çökmesinden ve Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğindeki insani durumdan uluslararası toplumun ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne taraf tüm ülkelerin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Filistin Kızılayı, bir kez daha, uluslararası topluma ve yardım kuruluşlarına "Gazze'ye ve özellikle kuzey bölgelerine gerekli ihtiyaçların acilen ulaştırılması için acil yardım" çağrısını yineledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)