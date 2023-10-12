Gazzeli doktor Enver Ataullah: Ya öleceğiz ya da özgür kalacağız İsrail'in Gazze'ye saldırılarını canlı yayında aktaran Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Dr. Enver Ataullah, "Biz 75 senedir işgal altında işkence görüyoruz, acı çekiyoruz. Ya iyi bir şekilde öleceğiz, ya da iyi bir şekilde burada özgür kalacağız." dedi.

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ensonhaber.com

Hamas'ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları 7 Ekim'de İsrail'e "Aksa Tufanı" adı altında saldırılar başlattı.

Saldırılar sonucu İsrail de abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı.

Sivil yerleşimlerin yerlerinin de bombalandığı bölgede ölü sayısı 1100'ü aştı.

CNN Türk kanalında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Dr. Enver Ataullah, bölgede yaşananları canlı yayında anlattı.

"Onların inancında biz insan değiliz"

İsrail'in bölgeyi bombalamaya devam ettiğini aktaran Ataullah şöyle konuştu:

"En son 2 dakika önce bomba düştü. Burada güvenli bir yer yok. Herkes su, elektrik meselesini soruyor. Ben kızayım mı kızmayayım mı bilmiyorum ama su, elektrik önemli ama daha önemli bir şey var insanlık. Maalesef herkes takip ettiği gibi İsrail Savunma Bakanı 'Biz hayvan insanlarla ilgileniyoruz ve buna göre davranıyoruz' diyor. Bu sözler 2 milyar müslümanı kast ediyor. Onların inancında biz insan değiliz."

"Siz televizyondan görüyorsunuz ama biz bu acıyı çekiyoruz"

Gelen yardımların yeterli olmadığını aktaran Ataullah şunları söyledi:

"Onlar kendilerini yasa üstü görüyor. Maalesef 57 müslüman devleti onlara bir şey diyemiyor. Gıda önemlidir ama daha önemli bir şey var. Biz 75 senedir işgal altında işkence görüyoruz, acı çekiyoruz. Siz televizyondan görüyorsunuz ama biz bu acıyı çekiyoruz. Biz gerçekten 75 senedir işgal altındayız. Gazze'de 17 senedir kuşatma altındayız. Yardımlar geliyor ama yeterli değil maalesef. Resmi olarak onlara karşı hiçbir şey yapılmamıştır."

"Ya iyi bir şekilde öleceğiz, ya da iyi bir şekilde burada özgür kalacağız"

Yaşananların artık tahammül edilemeyecek noktaya geldiğini söyleyen Ataullah şu ifadeleri kullandı: