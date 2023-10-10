Gazzeli gazeteci Muin Naim Ensonhaber'e konuştu: Filistinliler, İsrail ırkçılığına direniyor Ensonhaber yayınına konuşan Gazzeli gazeteci Muin Naim, Filistin'deki direnişin İsrail işgali ve ırkçılığına karşı olduğunu, sivilleri öldürmekten çekinmeyenin İsrailliler olduğunu belirtti.

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İsrail, Hamas'ın 3 gün önce Gazze'den füze saldırıları eşliğinde başlattığı sızma harekatında sivil ve asker dahil binin üzerinde kayıp verdi.

İsrail ordusunun misillemesi ise yine acımasız oldu. Sivil hedefler gözetilmeden yapılan hava saldırılarında şimdiye kadar Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Gazzeli gazeteci, Ensonhaber'e konuştu

Konuyla ilgili Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Gazzeli gazeteci Muin Naim, Hamas'ın israil'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı harekatının bir direniş harekatı olduğuna vurgu yaptı.

İsrail'deki sivil kayıpları tabii ki istemediklerini belirten Naim, bunun yanında saldırıların olduğu bölgedeki sivillerin çoğunun genç ve askerlik deneyimi olan, böyle durumlarda İsrail'in cepheye çağırdığı yedek askerler olduğunu belirtti.

Naim devamında, esir alınan ve öldürülen İsrailli sivillerden İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu belirterek, düşman olarak gördükleri Gazze'ye bu kadar yakın alanlarda sivillerin yerleştirilmesinin İsrail tarafının eksiği olarak niteledi.

"Filistin hareketi, bir halk direnişidir"

Naim, açıklamalarını şöyle sürdürdü: