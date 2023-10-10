İsrail, Hamas'ın 3 gün önce Gazze'den füze saldırıları eşliğinde başlattığı sızma harekatında sivil ve asker dahil binin üzerinde kayıp verdi.
İsrail ordusunun misillemesi ise yine acımasız oldu. Sivil hedefler gözetilmeden yapılan hava saldırılarında şimdiye kadar Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Gazzeli gazeteci, Ensonhaber'e konuştu
Konuyla ilgili Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Gazzeli gazeteci Muin Naim, Hamas'ın israil'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı harekatının bir direniş harekatı olduğuna vurgu yaptı.
İsrail'deki sivil kayıpları tabii ki istemediklerini belirten Naim, bunun yanında saldırıların olduğu bölgedeki sivillerin çoğunun genç ve askerlik deneyimi olan, böyle durumlarda İsrail'in cepheye çağırdığı yedek askerler olduğunu belirtti.
Naim devamında, esir alınan ve öldürülen İsrailli sivillerden İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu belirterek, düşman olarak gördükleri Gazze'ye bu kadar yakın alanlarda sivillerin yerleştirilmesinin İsrail tarafının eksiği olarak niteledi.
"Filistin hareketi, bir halk direnişidir"
Naim, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
Öldürülenlerin sivil olup olmadığını görüntülerden anlamak zor. Ayrıca İsrail'de 60 yaşına kadar olanlar yedek askerdir. Bölgede sivil giyimli askerlerin, silahlandırılmış yerleşimcilerin olduğunu da biliyoruz.
Filistin hareketi, bir direniş hareketidir. Halk ayaklanması şeklinde bir direnişten bahsediyoruz. 100 dairelik bir bina, tek bir bomayla yerle bir ediliyor. Bugün süren bombardımanda 60'tan fazla aile yok edildi. 400'den fazla sivil katledildi. İsrail de diyor: Biz Hamas'ı bitirmek için değil, Gazze'yi bitirmek için bombalayacağız. Sivilleri öldüreceğiz diyor. Ama dünya alkışlıyor. ABD'nin eski BM temsilcisi, Netanyahu'nun hava saldırısını paylaştığı görüntüleri retweet ederek, 'Onlara cehennemi gösterin' sözlerini sarfediyor. Bakın dünya bu, Batılı ülkeler böyle. Filistinliler onlara göre insan değil.
İsrail işgal devleti, bu şekilde Gazze'yi bombalamaya devam edecek. İnsanları mahalleden mahalleye sıkıştırıyorlar. Evlerini başlarına yıkıyorlar.
israil'de aklı başında bir yönetici varsa, kara harekatına girişmez. Bir şekilde masaya oturup, Hamas'la anlaşmaya varır. Netanyahu'nun kibri devam ederse, 2008'de denediler, 2012'de denediler, 2014'te denediler, 2021'de denediler. Sonuç, İsrail hüsrana uğradı. Bedeller ödeyerek Gazz'den çıkmak zorunda kaldı.
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