Gazzeli yaralı kadın yaşadıklarını Fahrettin Koca'ya anlattı Gazeteci Adem Metan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saldırıya uğrayan Gazzeli yaralı kadınla olan diyaloğunu paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

7 Ekim sabahı İsrail - Filistin arasında başlayan çatışmalar, 40. gününde devam ediyor...

Filistin kanadından gelen roket atışları sonrası savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı.

Savaş suçu işleyen ve tüm dünyadan tepki çekmesine rağmen durmayan İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.

Türkiye ise uluslararası mecralar başta olmak üzere her fırsatta Gazze'de yapılan zulme karşı çıkıyor, savaş ve insanlık suçu işlendiğini haykırıyor.

Bakan Koca Mısır'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in ağır bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Kanser hastaları ve çocuklar Türkiye'ye getirilecek

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Gazze'den başta çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'daki Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesinin, ikinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını bildirdi.

Bakan Koca yaralıları ziyaret etti

Mevkidaşı ile görüşen Bakan Fahrettin Koca, daha sonra Abdulgaffar ile Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.

Yaralılarla tek tek sohbet etti

İki bakan, hastalar ve yaralılarla tek tek sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yürekleri yakan anlar

Bakan Koca'nın ziyaretin yaralı bir kadının yaşadıklarını anlattığı an ise yürekleri yaktı.

Gazeteci Adem Metan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde yaralı kadın bombalı saldırı sonrası 4 saat enkaz altında kaldığını söyledi.

"Namaz kılıyordum, sonra 6 tonluk bir bombalama gerçekleştirdiler"

Bakan Koca ve Gazzeli yaralı kadın arasında geçen diyalog ise şu şekilde:

Ben Cebel bölgesinde oturuyorum. Namaz kılıyordum, sonra 6 tonluk bir bombalama gerçekleştirdiler. Kızımla beraber odadaydık. Biz, hemen yeraltında bir sığınağa geçtik. Kızım da şehit oldu oğlum da. Dört saat sonra enkaz altından çıkardılar beni. Ben ölmüşüm, ölmüştüm. En sonunda beni buldular. 2’de saldırı yaptılar, 5 gibi beni enkaz altından çıkarabildiler. Benim yüzüm yandı ve bacağımda da büyük bir yanık var, sırtımda da yanıklar var. Ayaklarımda da açık yaralarım var.

"Ailemden 17 kişi şehit edildi"