Gazzeliler dört gözle bekliyor! Sınırdan 200 yardım tırı daha geçti İsrail'in imzalamayı kabul ettiği ateşkesin ardından, yardım tırları sınırdan geçmeye başladı. İnsani aranın başlamasından bu yana Gazze Şeridi’ne toplam 200 tır daha geldi.

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İHA

7 Ekim'den bu yana Gazze'de susmayan silahlar, 4 günlük ateşkes sonrasında sustu...

Açık hava hapishanesine dönen Gazze, ateşkesin ardından rahat bir nefes aldı.

Binlerce sivilin öldüğü ve insanların aç kaldığı Gazze'de ise ateşkesin ardından, yardım tırları gelmeye başladı.

Yardım ilk kez kuzeye ulaşacak

Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçen tırlar Gazze Şeridi’ne gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemelerini taşıyor. İnsani aranın başlamasından bu yana Gazze Şeridi’ne 200 tır geçti.

Varılan anlaşma ile yardım taşıyan tırlar 7 Ekim’den bu yana ilk kez Gazze Şeridi’nin kuzeyine de ulaşmış olacak. İsrail tarafından yapılan açıklamada tırların 61 tırın Gazze Şeridi’nin kuzeyine geçtiği kaydedildi.

61 tırlık en büyük yardım konvoyu gönderildi

Böylece Kuzey valiliklere gıda, su, barınma ekipmanları ve tıbbi malzeme içeren 61 tırlık en büyük yardım konvoyunun gönderilmiş oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)