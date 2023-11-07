Gazzeliler Türkiye'ye yerleştirilecek iddiası yalanlandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Antony Blinken, Gazzelilerin tahliyesinde anlaştıklarını belirtti. Gazzeliler Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiasına yönelik açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Antony Blinken, Gazzelilerin tahliyesinde anlaştıklarını belirtti. Gazzeliler Türkiye'ye yerleştirilecek' iddiası doğru değildir.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşmede 'sivillerin Gazze'den çıkarılarak Türkiye'ye yerleştirilmesi' gibi bir konu herhangi bir surette gündeme gelmemiş, sivillerin Gazze'den çıkarılması konusunda herhangi bir anlaşma yapılmamıştır.