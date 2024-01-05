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Gazze'ye bomba yağıyor! Can kaybı 22 bin 600 oldu

Gazze'ye bomba yağıyor! Can kaybı 22 bin 600 oldu 7 Ekim'den bu yana saldırı altında olan Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 600'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 57 bini aştı.