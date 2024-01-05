Gazze'ye bomba yağıyor! Can kaybı 22 bin 600 oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 91 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 162 Filistinliyi öldürdüğü, 296'sını yaraladığı belirtildi.
Can kaybı artıyor
İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 15 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 600'e yükseldiği açıklandı.
Yaralananların sayısının 57 bin 910 çıktığı aktarıldı.
100'den fazla nokta vuruldu
Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.
Ordundan yapılan açıklamada, kara, hava ve deniz güçlerinin Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla yeri hedef aldığı belirtildi.
Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.
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