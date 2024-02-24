Gazze'ye bomba yağıyor! Tüm ailesini kaybeden çocuk, cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, küçük bir çocuğun kaybettiği ailesinin cenaze namazındaki zor anları kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

Dünya, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını izliyor.

Beşinci aya girilecek olan savaşta, kan durmuyor.

Gece-gündüz bomba yağan Gazze'de, çocuklar ve kadınlar hedef oluyor.

Bilanço artıyor

Savaş suçu işleyen ve tüm ateşkes çağrılarına rağmen geri adım atmayan İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden saldırıyor.

Can kaybı ise her geçen gün artıyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a dayandığı, yaralı sayısının ise 70 bine ulaştığı bölgede, küçük bir çocuğun yaşadığı acı kameralara yansıdı.

Ailesinin cenaze namazını kıldı

Savaşta tüm ailesini kaybeden Gazzeli çocuk, cenaze namazı sırasında zor anlar yaşadı.

Gözyaşlarını tutamayan çocuğun o anları sosyal medyada gündem oldu. İzleyenlerin yürekleri dağlandı.