Gazze'ye en çok insani yardım ulaştıran ülke Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere en çok insani yardım malzemesi ulaştıran birinci ülke olduğunu açıkladı.

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AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor.

Ramazan ayında da kan akıtmayı sürdüren İsrail, Refah'a sığınan Filistinlileri de acımasızca bombalıyor.

Gazze bölgesinde barış için Türkiye'nin yoğun bir istihbarat diplomasisi devam ederken, bölge halkının insani yardıma ulaşması için gereken tüm girişimler artarak sürüyor.

Türkiye birinci sırada

Bölgede 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşayan Gazze halkının insanı ihtiyaçlarını karşılamak için dunya ülkeleri seferber olurken güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze bölgesine yardım miktarı yüzde 26'yı bulan Türkiye ile birinci sırada yer aldı.

Türkiye ve BAE’yi yüzde 15'le Suudi Arabistan, onu da yüzde 7'yle Katar izledi.

Bununla birlikte Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen toplam 74 ambulansın 7’si Türkiye tarafından bağışlanırken, Türkiye, Mısır ve BAE'nin koordinasyonunda 3 bin 204 hasta ve yaralı, yanlarında 725 refakatçiyle ülke dışında tedavi edilmek üzere Gazze Şeridi'nden tahliye edildi.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Mısır ile koordinasyon halinde Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye çok sayıda tahliye operasyonu da gerçekleştirdi

Öte yandan Türkiye, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından sağlık hizmetine ulaşamayan hasta ve yaralılara yönelik yardımlarını da sürdürüyor.

Bu çerçevede Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda yürütülen tahliye sürecinde tedavilerine devam edemeyen hasta ve yaralılar için çok sayıda tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze’ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor.

İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları da dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)