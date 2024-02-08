Gazze'ye gece düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze'ye gece düzenlendiği hava saldırıları sonucu 14 Filistinli hayatını kaybettiğini bildirdi

AA

Gazze'de katliam devam ediyor...

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor.

Can kaybı 27 bin 708'e ulaştı

Savaşın başladığı tarihten bu yana düzenlenen saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Deyr el-Belah bölgesine havadan saldırdı

Son olarak Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

14 sivil hayatını kaybetti

Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alındığı bildirilen habere göre; İsrail savaş uçakları, Refah kentinde 2 evi bombaladı.

Saldırı sonucunda 12 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgilerine yer verildi.

Haberde, İsrail ordusunun Deyr el-Belah bölgesine yönelik saldırılarında da 2 kişinin öldürüldüğü, en az 10 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)