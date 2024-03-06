Gazze'ye gönderilen 14 kamyonluk yardım konvoyu İsrail tarafından geri gönderildi İsrail ordusu, Gazze halkı için gönderilen 14 kamyonluk insani yardım konvoyunu 3 saat beklettikten sonra geri çevirdi. Yardım bekleyen çaresiz halk, 200 ton gıdayı yağmaladı.

DHA

Gazze'de açlık krizi devam ediyor...

7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırıları altında olan Gazze halkı açlıkla savaşıyor.

İnsanlar açlıktan ölüyor

Bir yandan saldırılar bir yandan açlıkla mücadele eden Gazze'de 16 çocuk, yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ise Gazze için gönderilen insani yardımları engellemeye devam ediyor.

İnsani yardımlar geri gönderildi

Son olarak Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı, 14 kamyonluk insani yardım konvoyunun, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından 3 saat bekletildikten sonra geri döndürüldüğünü açıkladı.

"200 ton gıda yağmalandı"

WFP’den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“WFP'nin 20 Şubat'ta kuzeye sevkiyatı durdurmasından bu yana ilk kez 14 kamyonluk bir gıda konvoyu, Wadi Gaza kontrol noktasında 3 saat bekledikten sonra İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından geri çevrildi. Geri çevrildikten sonra kamyonların yönü değiştirildi ve daha sonra kamyonlar çaresiz insanlardan oluşan büyük bir kalabalık tarafından durduruldu ve 200 ton gıda yağmalandı.”

"Gazze'de acilen bir ateşkese ihtiyaç vardır"

WFP, Gazze’de açlığın ‘felaket’ boyutlarına ulaştığını vurgulayarak, “Çocukların açlığa bağlı hastalıklardan öldüğü ve ciddi düzeyde yetersiz beslenmeye maruz kaldığı Gazze'nin kuzeyinde açlık felaket boyutlarına ulaşmıştır. Büyük bir yardım operasyonu için Gazze'ye kuzeyden de olmak üzere daha fazla giriş noktası ve Aşdod limanının kullanılması gerekmektedir. Bu büyüklükte bir operasyonu mümkün kılmak için Gazze'de acilen bir ateşkese ihtiyaç vardır. WFP ve ortakları, insani yardım personelinin gıda ve diğer malzemeleri şerit boyunca düzenli olarak taşıyabilmesi için daha fazla güvenlik ve kuzeyden giriş yolları ile kıtlığı önleyebilir.” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)