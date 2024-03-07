Gazze'ye yardım gemisi dünyaya Türksat ile bağlanacak Türksat, Türk Kızılay'ın öncülüğünde hazırlanan ve 3 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan Gazze yardım gemisinin iletişimini genişbant internet hizmetiyle sağlayacak.

AA

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre Gazze yardım gemisi, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliği çerçevesinde sağlanan ambulans, su arıtma sistemi, gıda, hijyen kolisi, içme suyu, çadır ve ilaç gibi yardım malzemelerini taşıyor.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından yola çıkan geminin, Gazze'ye güvenli bir şekilde ulaşması için büyük öneme sahip iletişim altyapısından Türksat sorumlu olacak.

Canlı ve kesintisiz iletişim sağlanacak

Türksat'ın yerli ve milli uydu anteni HidrON SOTM antenleri ile Türksat uyduları üzerinden gemiyle canlı ve kesintisiz iletişim sağlanacak.

Türksat uydularına anında bağlanabilecek

Uydu anteni, Türksat 5B başta olmak üzere tüm Türksat uydularına anında bağlanabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)