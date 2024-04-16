Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 9. gemi yola çıktı Türk Kızılay tarafından Gazze'ye ulaştırılması için hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

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AA

Gazze'de saldırılar aylardır devam ediyor.

İsrail ordusu, havadan karadan ve denizden hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdürüyor.

Gazze halkı, 7 Ekim'den bu yana bir yandan saldırılarla mücadele ederken bir yandan da açlıkla savaşıyor.

Türkiye mazlumların yanında

Dünya, Gazze'deki zulme sessiz kalsa da, Türkiye Filistinli masumların yanında.

Türkiye, İsrail zulmü altındaki Gazze halkını yalnız bırakmıyor.

3 bin 774 tonluk gemi yola çıktı

İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tedarik edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve glütensiz ürünlerden oluşan 3 bin 774 tonluk yardımın yüklendiği gemide hazırlıklar tamamlandı.

Mersin Uluslararası Limanı'ndaki rıhtımda bulunan "9. İyilik Gemisi" için uğurlama töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törendeki konuşmasında, yüreklerinin bir tarafının Gazze'deki çocuklar, kadınlar, insanlarla attığını söyledi.

Yardım amacıyla kenetlendiklerini dile getiren Yılmaz, "Yapılması gereken en önemli şey kalıcı ateşkes çağrısını her gün daha yüksek sesle yinelemek çünkü bu işin çözümü ancak kalıcı ateşkesle sağlanacaktır." dedi.

"En fazla yardım ulaştıran ülkeyiz"

Yılmaz, Filistin halkı için vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının el ele verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

Emanetlerin hepsini bir araya getiriyoruz. Bazen AFAD, bazen Türk Kızılay gemisi organize ediyoruz ama bu gemilere AFAD, Kızılay değil 'İyilik Gemisi' diyoruz. Bu 'İyilik Gemileri'nin yükü iyilik, rotası Gazze ve insanlık. Biz, orada mağdur olan, temel ihtiyaç maddelerine erişimde güçlük çeken insanlara el uzatmaya çalışıyoruz. Bugün 9. İyilik Gemisi ile aslında Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran birinci ülkenin Türkiye olduğunun tescillendiğini bir kere daha görüyoruz.

Geminin, 3 bin 774 ton yardımla bugüne kadar tek seferde gönderilen en fazla ürünü taşıdığını ifade eden Yılmaz, yardımlarda glütensiz ürünlerin de olduğu 227 bin gıda kolisinin, suyun ve hijyen malzemelerinin yer aldığını anlattı.

Yılmaz, Gazze'deki acıların son bulmasını dileyerek, "Yardımlarımız tek seferlik ya da kısa süreli değil. Yardımlarımız Gazze'deki bütün ihtiyaçlar bitene kadar devam edecek, sürekli yardımlardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gemi yola çıktı.

Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Gemi, yaklaşık 40 saat sürecek deniz yolcuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Filistin Kızılayına teslim edilecek.

Filistin Kızılayı da yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye gönderildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)