Gazze'ye yönelik saldırılarda 34 bin 262 sivil öldü

Gazze'deki son duruma ilişkin açıklama geldi.
İsrail ordusunun 201 gündür saldırılarını sürdürdüğü bölgede, savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.
Kadın ve çocuklar ise saldırılarda ilk hedef oluyor.
1 günde 79 kişi daha hayatını kaybetti
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 201 gündür sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 79 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Öte yandan 86 Filistinlinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.
Böylelikle bilanço giderek ağırlaşmaya başladı.
34 bini aştı
Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 262'ye, yaralı sayısının da 77 bin 229'a yükseldiği kaydedildi.
Enkaz altında kalanlar var
Açıklamada ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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