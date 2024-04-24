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Gazze'ye yönelik saldırılarda 34 bin 262 sivil öldü

Gazze'ye yönelik saldırılarda 34 bin 262 sivil öldü Bölgede 201 gündür devam eden savaşta, 34 bin 262 sivil hayatını kaybederken yaralı sayısı ise 72 bin 229'a ulaştı.