Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokak hayvanlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanarak Gebze ilçesine bırakıldığını iddia etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadının Gebze Belediyesi'nin sokak hayvanlarını yol kenarına bıraktığı iddia edilen bir videoya yönelik olarak basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda, sokak hayvanlarının Gebze’ye başkaları tarafından özellikle bırakıldığını vurgulayan Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi ekipleri tarafından çekilen bir videoyu da gösterdi.

Gebze Belediyesi: İBB hayvanları toplayıp bölgemize bırakıyor VİDEO





"BÖLGEMİZE SÜREKLİ DIŞARIDAN HAYVAN BIRAKILIYOR"

Gebze Belediyesi Ana Hizmet Binasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, karalama kampanyalarının başka hadiseleri perdelemek amacıyla yapıldığını söyledi.

Büyükgöz, “Bizimle alakası olmayan bir vak'a olmakla birlikte dünden bu tarafa da sanki oradaki hadiseleri perdelemekle alakalı bir girişlim başlatılmış oldu sosyal medyada. Bu da daha önce çekilen fotoğrafları, videoları çarpıtarak yanlış haber üreterek, yanlış zeminde ifadeler kullanarak bizi Gebze Belediyemizi, Gebze’deki hayvanseverleri töhmet altında bırakmak gibi bir duruma kalkışılıyor. Biz bunu kabullenmiyoruz. Şöyle ki; biz bu yıl içerisinde sadece 2 bin 837 tane başı boş hayvan toplamış durumdayız. Kısırlaştırma yapılan hayvan sayısı bin 492, aşısı yapılan hayvan sayısı 2 bin 884, tedavi edilen hayvan sayısı 4 bin 110, sahiplendirilen hayvan sayısı da 185 adet. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir şekilde bu canlılara dönük faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"İBB TARAFINDAN BÖLGEMİZE HAYVAN BIRAKILIYOR"

İddiaların asılsız olduğunu belirten Büyükgöz, "İddia edilen bir şey var; ‘4 yavrusu olan bir hayvan bulunduğu yerden alındı ve götürüldü, imha edildi’ deniyor. İddia ettikleri o hayvanlar tutanakla barınağa teslim edilmiş. Neden? Çünkü o hayvanlar yeni doğmuş, çok tehlikeli bir yerde bulunuyorlar. Tehlikeli yerlerde bulundukları için de bizim arkadaşlarımızı o hayvanları almış ve barınağa teslim etmişler. Sürekli bizim bölgemiz dışarıdan, özellikle de CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından zaman zaman bölgemize araçlarla hayvan bırakılıyor. Bizim arkadaşlarımız bunları yakaladıkları halde, iyi niyet çerçevesinde herhangi bir şekilde medyaya servis yapılmadı. Defalarca tekrar edilen bir hadise. Buraya da pişkin pişkin ‘Ben burayı İstanbul zannettim’ diye de cevap veriyor. Böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yani siz nereye boşalttığınızı, o boşalttığınız yerin hangi ilçeye ait toprak yapısı olduğunu bilmeyecek kadar olamazsınız. Dolayısıyla dışarıdan gelen hayvanları buraya boşaltıyorlar. Bu boşaltılan hayvanlar kanun gereği buraya ait hayvan statüsünde değiller. Bunlar dışarıdan geldiler. Dolayısıyla bu hayvanları alıp barınağa götürdüğümüz zaman onları bulundukları yerden almış sayılamayız. Sürekli bölgemize dışarıdan hayvan bırakılıyor ve onlar oraya aitmiş gibi bir iddiayla çıkış yapıyorlar. Yine kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüş durumdalar" diye konuştu.

İBB ARACIYLA HAYVAN BIRAKILDI

Öte yandan Başkan Büyükgöz'ün toplantıda gösterdiği videoda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir aracın Gebze’ye gelerek sokak hayvanlarını buraya bıraktığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise ekiplerin duruma tepki göstermesi üzerine ise köpekleri bırakan şahsın, bölgeyi İstanbul zannettiğini söylediği görülüyor.