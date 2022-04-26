Gebze Teknik Üniversitesi'nde üretilen ve 15 kilogram yük taşıyıp 130 kilometre menzilde uçuş gerçekleştirebilen 'Jackal', ilk ihracat başarısını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı (İHA) üretme başarısı devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA'lar yurt dışına ihraç edilirken, bu başarılara bir yenisi daha eklendi.

Bu üretim zincirinin son halkası, Gebzeli öğrenciler tarafından tamamlandı.

Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark’ta 'Jackal' isimli yerli yazılımla üretilen 5 İHA, İngiltere'ye satıldı.

Sağlık ürünleri taşıyacak

İngiltere’deki bir firma tarafından ilaçların ve sağlık kurumlarının ihtiyacı olan ürünlerin taşınması amacıyla kullanılacak olan Jackal, yerli ve milli yazılıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Kargo ve lojistik taşımacılığı alanında her türlü ihtiyaca yanıt verebilecek nitelikte olan İHA’nın ilerleyen süreçte İngiltere’de aktif olarak kullanılması planlanıyor.

Gebze'de üretilen yerli İHA 'Jackal', İngiltere'ye ihraç edildi VİDEO







Test uçuşu başarıyla sonlandı

Yapılan anlaşmanın ardından Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İHA’nın üretildiği firmanın genel müdürü Murat Islıoğlu ve İngiliz firmanın kurucusu Jon Parker katıldı. İmzaların atılmasının ardından ihraç edilecek İHA'lar üniversite yerleşkesinde bulunan Dronepark’ta test uçuşu yaptı. Test uçuşlarını başarıyla tamamlayan İHA'lar, piste başarılı bir şekilde indiler.





"Türkiye bu konuda bir süper güç"

İngiliz sağlık firması kurucusu Jon Parker teslim töreninde yaptığı açıklamada, iş birliğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Türkiye gerçekten bu konuda bir süper güç olma yolunda ilerliyor. İleride de çok büyük başarılara imza atılacağını düşünüyorum." dedi.



"Mutluyuz, gururluyuz"

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise "Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark’ında kurulan Dronepark Türkiye’de ilk. Drone teknolojileri konusunda havacılık kümelenmesini bir araya getiren bir yapı. Bu yapı içinde Türk Drone Konsorsiyumu kuruldu. Bu yapı şu anda faaliyetinin sonucu drone’u da üretmiştir. Mutluyuz, gururluyuz. GTÜ’nün adı artık İngiltere’de de duyulacaktır. Bu ulaşılması çok harika güzel olan bir sonuçtur. Bunu gerçekleştiren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.





"Avrupa'ya satmak bir başarı hikayesi"

DHA'nın haberine göre, proje kordinatörlerinden Murat Islıoğlu ise yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"Bugün bu uçağı birçok ülkeye satabilirsiniz ama Avrupa ülkesine satmak ayrı bir konu. İngiltere’ye 5 tane ‘Jackal’ satmış ve bunun anlaşmasını imzalamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ‘Jackal’ havacılık sektörüne kargo ve lojistik taşımacılığı için tasarlanmış bir uçak. Neticede bu bir hava aracı, maksadı bu olsa da ihtiyaç halinde, yazılım ve donanım tamamen bizim şirketimize ait. Bununla ilgili ihtiyaç duyulacak her alanda biz bunu geliştirebilecek ve servis edebilecek bir noktadayız.'"