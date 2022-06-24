Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
365.025
0.58%
BTXN Coin
7.74
-0.76%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Gece görüş helikopterleri OGM envanterine giriyor

    Boeing Model 107 tipi helikopter, Orman Genel Müdürlüğü’nün belirlediği noktalarda görev yapmak üzere envantere alındı.
    • 24.06.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gece görüş helikopterleri OGM envanterine giriyor

    Orman yangınları ile mücadele kapsamında Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine, Boeing Model 107 tipi gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri giriyor.

    Montaj ve testleri yapılan, her biri 5 ton su taşıma kapasitesine sahip gece görüşlü 5 helikopter, Çorlu Tekirdağ Atatürk Havalimanı’na ulaştı.

    DHA’nın haberine göre; normalde Türkiye’de özel izinler dışında helikopterle gece sivil uçuş gerçekleştirilmiyor. Pilotlar bu uçuşlarda gece görüş gözlüğü kullanıyor. Pilotlar bu uçuşları aldıkları eğitimle gerçekleştiriyor. Ayrıca helikopter üzerinde de uçuşun emniyetli yapılması için farklı sistemler bulunuyor.

    Gece görüş helikopterleri OGM envanterine giriyor #1

    Gece icra edilecek yangın söndürme uçuşu için önce gündüz bölge kontrol ediliyor. Arazi, yüksek gerilim hatları gibi mânialar belirleniyor. Sonrasında helikopter kalktıktan yangının üzerine en fazla 500 feet yani yaklaşık 150 metre irtifadan atış yapılıyor. Bambi olarak adlandırılan sepetle helikopter suyu belirlenmiş alanlardan alıyor.

    Su alım alanları için ya gece aydınlatılmış Orman Genel Müdürlüğü’nün havuzları ya da göl-deniz gibi belirlenmiş noktalardan alım yapılıyor.

    5 ton kapasiteli

    Boeing Model 107’ler, sepet ile 5 ton su atabiliyor. Seyir hızı saatte 200 kilometre. Dar arazide hareket kabiliyetine sahip helikopterin farklı modelleri hem askeri hem de sivil amaçlı kullanılıyor. Gece Görüş Sistemine sahip Boeing Model 107, üç saat havada kalabiliyor. Gerekirse yangın alanına ekip taşınması için kabinde 15 kişilik koltuk kapasitesi de bulunuyor.

    2020’de kullanıldı

    ABD’den getirilen Boeing imalatı ağır yük helikopterleri, ilk olarak geçen yıl Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmıştı.

    Gündüz operasyon yapan 9 ton su atma kapasitesine sahip Model 234’lerden memnun kalan Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl filoyu gece görüşlü modeliyle güçlendirme yoluna gidiyor. Beşi Model 234, kalan beşi de gece görüş sistemlerine sahip Model 107 serisi helikopterler bu yıl ABD merkezli Colombia şirketinden CMC Savunma tarafından hava yolu ve gemi ile Türkiye’ye getirildi.


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna'da infilak etmeyen bomba çıkarıldı
    Dünya

    Ukrayna'da infilak etmeyen bomba çıkarıldı

    23 Haziran 2022 Perşembe: Reyting sonuçları
    Medya

    23 Haziran 2022 Perşembe: Reyting sonuçları

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir