Gece gündüze döndü! Türkiye'nin 6 ilinde görülen gök taşı kameralara yansıdı Doğu ve Güneydoğu illerinde gökyüzünü saniyeler içinde aydınlatan gök taşı, birçok vatandaşın kameralarına yansıdı. Diyarbakır'da ise ışık huzmesi sırasında vatandaşların halay çektiği görüldü.

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İHA

Dün akşam gökyüzünde bir hareketlilik yaşandı.

Yurdun birçok ilinde görülen parlak ışık paniğe neden oldu.

Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Erzurum ve Şanlıurfa'nın aralarında olduğu şehirlerde gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü görüldü.

O anlar kimi vatandaşların kameralarına yansıdı.

Gök taşının düşme anında cisim parçalara bölünürken, gökyüzü o anlarda adeta maviyle kaplandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gece saniyeler içinde gündüze dönüştü.

Vatandaşların cep telefonuna ve araç kameralarına da yansıyan videolar, sosyal medyada paylaşıldı.

"Herhangi bir olumsuz durum yok"

Kısa sürede viral olan videoların ardından AFAD Bingöl İl Müdürlüğünden açıklama geldi.

Açıklamada, "AFAD İl Müdürlüğümüze Kiğı ve Yayladere ilçelerinde gök taşının parlaması anında patlamaya yakın seslerin duyulması ve bazı evlerin camlarında titremeye sebep olduğu ihbarı üzerine yaptığımız araştırmalar sonucu bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır'da halaya devam ettiler

Diyarbakır’da da görüşen ışık huzmesi, düğünde video çekenlerin kamerasına yansırken vatandaşların halay çekmeye devam ettiği görüldü.

Erzurum

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bir grup vatandaş bahçede oturdukları ve video çektikleri esnada kayan göktaşını kayda aldı.

Göktaşının geceyi aydınlattığı anlar görüntülere yansıdı.

Elazığ

Elazığ semalarında beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri şaşkına çevirdi.

Işık saçan cismi görenler cep telefonlarına sarıldı. Aynı görüntüler sosyal medyadan canlı yayın yapan bir kişinin kayıtlarına da yansıdı.

Cisim düştükten sonra ise yüksek düzeyde bir ses duyuldu.

Adıyaman

Doğanşehir ilesinde 20.15 sıralarında 'meteor düştü' iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, çok sayıda vatandaş tarafından gözlemlenen cisim kentte heyecan yaşanmasına neden oldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gökyüzünde görülen ışık yine büyük bir merak uyandırdı.