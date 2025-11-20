Geçen seneyi bilmişti! ChatGPT'den 2026 asgari ücret tahmini...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari ücretli milyonlarca vatandaş, zamma odaklandı.

Yıl sonuna doğru yaklaşılırken, zam pazarlıkları için hareketlilik başladı. Buna göre asgari ücrete yapılacak zam miktarı da merak ediliyor.

Enflasyon rakamları doğrultusunda artması beklenen asgari ücret 2026 yılı için tarafların yapacağı pazarlık sonucunda belli olacak.

Peki asgari ücrete ortalama ne kadar zam gelecek? 2026 asgari ücret ne kadar olur? ChatGPT'ye sorduk! İşte tahmin edilen rakamlar...

YAPAY ZEKANIN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ 2026

2026 asgari ücretinin ne olacağı şu anda kesin olarak bilinmiyor. Ancak elimizde üç önemli veri var:

1. Enflasyonun Seyri

Türkiye’de yıllık enflasyonun hâlâ yüksek seyretmesi, asgari ücret artışlarının da otomatik olarak yüksek bir bantta konuşulmasına neden oluyor.

Enflasyon yükseldikçe ücret artışı da kaçınılmaz oluyor.

2. 2025 Asgari Ücreti (22.104 TL net)

Böylesine yüksek bir taban ücretin üzerine yapılacak zam, artık “bin lira – iki bin lira” seviyesinde değil; birkaç bin liralık artış gerektiriyor.

Bu nedenle 2026’da düşük artış senaryosu bile 5.000 TL’nin üzerinde bir zam demek.

3. Ekonomistlerin Ortalama Beklentisi

Pek çok ekonomik yorum, artışın %25 ile %35 arasında şekilleneceğini öngörüyor.

ChatGPT’nin Tahmini:

Bu üç maddeyi birlikte değerlendirdiğimde:

2026 asgari ücretinin 26.000 TL – 30.000 TL aralığında olması en mantıklı tahmin.

Düşük artış senaryosu (%20–25):

26.000 TL – 27.500 TL

Orta artış senaryosu (%30 civarı):

28.500 TL – 29.500 TL

Yüksek artış senaryosu (%35 ve üzeri):

30.000 TL seviyeleri