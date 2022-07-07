Geçen yılki gurbetçi akını yüzde 20 arttı

Ülke ekonomisine katkıda bulunan gurbetçiler yurda yönelmeye başladı. Geçen yıl ekonomiye 13 milyar katkıda bulunan gurbetçi sayısının, bu yıl yüzde 20 oranında artacağı belirtiliyor.

Türkiye turizmine şüphesiz en çok katkı sağlayan gurbetçiler, yaz sezonunun sinyaliyle harekete geçti.

Geçtiğimiz yıl pandemiye takılarak Türkiye'ye gelemeyen gurbetçiler de yola çıktı...

Geçen yılki gurbetçi katkısı 13 milya

TÜİK verilerine göre, 2021 yılında yurda gelen gurbetçiler, Türkiye ekonomisine yaklaşık 13 milyar lira katkıda bulunmuştu.

Bu sene için ise beklenti çok daha üst düzey.

Gurbetçiler, sınırda karşılandı

Gurbetçi akını bir soluk başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Edirne Valisi Kürşat Karabıyık, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya incelemelerde bulundu.

Gelen gurbetçilerle sohbet eden Vali, Avrupa'da yaşayan ve izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen vatandaşların isteklerini dinledikten sonra, akının yoğun şekilde devam edeceğini söyledi.

"Gurbetçi gelişlerinde yüzde 20'lik artış"

Gurbetçilerin işlerinin kolaylaştırılması ve bekleyiş sürelerinin kısaltılması amacıyla emniyet ve gümrük idaresi personelinin fedakarca çalıştığını ve görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerinin vurgulayan Kırbıyık, "Kesintisiz ve sürekli hizmet vermek peşindeyiz. Görevlilerimiz gerekirse yemek molası vermeksizin, yemeklerini çalıştıkları peronlarda yemek kaydıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu yıl gelişlerde 2019'un da 2021'in de üzerinde bir rakam görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemiyle gurbetçilerin gelişlerinde yüzde 20'lik artış görünüyor." şeklinde konuştu.

30 Haziran'dan itibaren 1 milyon 569 bin gurbetçi geldi

Sınır kapılarından günlük 35-45 bin aralığında gurbetçi girişi olduğunu ifade eden Zafer Sırakaya ise "Geçen sene sezon boyu 2 milyon 800 bin kişi gelmişti, bu yıl 30 Haziran itibarıyla 1 milyon 569 bin vatandaşımız Türkiye'ye giriş yaptı." dedi.