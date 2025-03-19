Gecenin en düşük sıcaklığı eksi 11 dereceyle Bolu'da kaydedildi

AA

Türkiye soğuk havanın etkisi altında...

Geçtiğimiz günlerde yüksek sıcaklıkların yaşandığı bölgeler kara kışa teslim oldu.

EN DÜŞÜK SICAKLIK BOLU'DA KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

EKSİ 11 DERECE

Hava sıcaklığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Kartalkaya Kayak Merkezi İstasyonu'nda sıfırın altında 11 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri, sıfırın altında olmak üzere, 10,5 dereceyle Afyonkarahisar Kumalar Tepesi Radar Sahası, üçüncü yeri 10,3 dereceyle Çankırı Ilgaz Dağı oldu.