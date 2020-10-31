Geceyi dışarıda geçiren İzmirliler için toplanma alanları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geceyi duşarıda geçiren vatandaşlar için toplanma alanlarını paylaştı

Dün saat 14.51'de Ege Denizi'nde, merkezi İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığı olan 6,6 büyüklüğünde 16,54 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.

Depremde şu anad kadar 21 kişi hayatını kaybederken, 800'den fazla kişi de yaralandı.

20'den fazla binanın yıkıldığı depremin ardından devletin ve yardım kurumlarının bütün imkanlarının seferber edildiği İzmirliler, geceyi dışarıda geçiriyor.

Kentte birçok vatandaş güvenli bölgelerdeki misafirhanelere yerleştirilirken, Kızılay başta olmak üzere birçok kurumun çadırları, dışarıda kalan İzmirliler için hazırlandı.

Tunç Soyer'den İzmirlilere geceyi dışarıda geçirin çağrısı VİDEO

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TUNÇ SOYER, TOPLANMA ALANLARINI PAYLAŞTI

İzmir'de deprem sonrası toplanma alanlarıyl ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından paylaşımda bulundu:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturduğumuz toplanma alanları ve alanlarda yer alan servislerimizin güncel halini bu tabloda görebilirsiniz."