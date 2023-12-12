Geçişleri hızlandıracak! Meriç Nehri'ne ikinci köprü geliyor İpsala ile Kipi (Bahçeköy) sınır kapıları arasında Meriç Nehri üzerinde yapılacak köprü ile hem yolcu geçişi hem de yük taşımacılığı hızlanacak.

AA

İpsala ve Kipi sınır kapıları arasında bulunan 1958 yılı yapımı köprüde artan taşıt trafiği nedeniyle ulaşımın aksaması üzerine Türkiye ile Yunanistan 2004 yılında sınır kapıları arasında ikinci bir köprü yapılmaya karar verildi.

2014 yılında da iki ülke arasında köprünün yeri ve konumunun belirlendiği bir protokol imzalandı.

Gelecek yıl yapımına başlanması beklenen köprünün, çift gidiş geliş şeklinde 4 şerit olarak yapılması planlanıyor.

Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi sırasında da gündeme gelen projenin öneminin vurgulandığı belirtilmişti.

Artan trafik nedeniyle yetersiz kalıyor

İki sınır kapısı arasındaki mevcut köprü, artan trafik nedeniyle yetersiz kalıyor.

İki tır aynı anda köprüden geçemediği için özellikle lojistik firmaları zaman kaybı yaşıyor.

Yolcu geçişi ve yük taşımacılığını hızlandıracak

İpsala Sınır Kapısı'ndan Kipi Sınır Kapısı'na 1,5 kilometre mesafede yapılması planlanan köprülü ikinci kara yolu, hem yolcu geçişi hem de yük taşımacılığını hızlandıracak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)