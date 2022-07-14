Geçmişe dönük KYK faizleri silinecek mi? Çalışmalar başlıyor!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçlarına dair açıklamalarda bulundu. Peki KYK faizleri silinecek mi? KYK borcuna af gelecek mi? İşte konunun detayları...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere öğrenim kredisi imkanı sunuyor.

Geri ödemeli krediden faydalanan öğrenciler, mezun olduktan en fazla 2 yıl sonra taksitler halinde geri yatırmaya başlıyor.

Alınan kredi ve geri ödenen miktar hesaplandığında, öğrencilerin faize tabi tutulduğu görülüyor. Faiz oranı ise Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) belirleniyor.

Bu noktada milyonlarda KYK borcu olan vatandaş, faizlerin silinmesine dair istekte bulunuyor.

KYK borçlarına yönelik açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Kabine gündemine taşınması beklenen KYK faizleri silinecek mi merak konusu. İşte detaylar...

KYK faiz borçları silinecek mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borcu ve faiz tutarı hakkında konuştu.

Bakan Kasapoğlu açıklamasında, "Eski adı TEFE yeni adı Yurt İçi Tüketici Fiyat endeksi. Bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. Ve tabii gençlerimizi biz hiçbir zaman mağdur etmedik ve az önce de bahsettim. Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli." şeklindeki açıklaması, olumlu sinyal verdi.

Kasapoğlu, "Bakanlık olarak detaylıca çalıştık ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi bu süreçlere mağdur etmediğimiz gibi, bundan sonra da en güzey şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımlarımızı atacağız. İlk kabine toplantısı sonrasında sayın cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu gençlerimizle paylaşacak." diyerek, konu ile ilgili çalışmalar yapılacağını duyurdu.