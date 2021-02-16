Aşırı sağcı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki çirkin ifadeleri nedeniyle gündem oldu. Türk düşmanlığıyla bilinen Geert Wilders'in hayatı araştırılıyor.

Açıklamalarında Türkiye'ye ağır hakaretler içeren cümleler kuran ve Türk düşmanlığı ile bilinen aşırı sağcı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Wilders,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünün yer aldığı ve üzerinde çirkin ifadelerin olduğu Twitter mesajıyla gündeme geldi.

Wilders, Erdoğan için ‘terörist’ demiş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Bakanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Geert Wilders'e sert tepki göstermişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a yönelik sosyal medya paylaşımı sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Peki, Geert Wilders kimdir, kaç yaşında? Geert Wilders'in görevi nedir?

İşte, Geert Wilders hakkında merak edilenler...

GEERT WİLDERS KİMDİR?



Geert Wilders 6 Eylül 1963 tarihinde Hollanda’nın Venlo kentinde doğmuştur. Katolik iken agnostisizmi seçmiş bir siyasetçidir.

Özgürlük Partisi başkanı olan Wilders, 1998 yılından beri parlamento üyesidir.

Wilders, vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslam karşıtı bir siyaset yürütmektedir.

Wilders ve partisi yabancı göçmenlere karşı daha sert tedbirler alınmasını ve göçmen kanunlarında değişikliğe gidilmesini istemektedir.

2006 yılında İslamiyet hakkında yaptığı açıklamalar sonrası büyük tepki çekmiş ve Türkiye’de hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Ancak 2008 yılına gelindiğinde savcılık, Wilders hakkında yargılama yapılamayacağına karar vermiştir.

Wilders, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı Hollanda'daki en büyük muhalefeti yürütmektedir.



