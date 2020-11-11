Geleceğe Nefes Ol kampanyasına nasıl başvurulur? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı ve katılım belgesi

Geleceğe Nefes Ol kampanyasına nasıl başvurulur? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı ve katılım belgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan fidan seferberliği "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasıyla yürütülüyor. Fidan sahiplenmek ve bağışlamak isteyenler nasıl katılacaklarını araştırıyor.

Milli Fidan Günü ilan edilen 11 Kasım'da milyonlarca vatandaş Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan fidan dikme kampanyasına başvurmak istiyor.

Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvuru yollarını merak ediyor.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR?

Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasıyla Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikilecek.

Online sistemle katılım sağlanan kampanyada isteyen fidan sahiplenebilecek isteyen ise fidan bağışında bulunabilecek.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na bağışta bulunmak için öncelikle, https://www.ogemvak.org.tr/fidan-bagisi adresine tıklamanız gerekmektedir.

Ardından Fidan Bağışı kutucuğunu tıklayarak bulunduğunuz şehri, Fidan adedini ve sertifika talebinizi doldurmanız gerekiyor. Fidan Bağışı'nızı hediye etmek istiyor iseniz bulunan kutucuklara adını yazabilir ve katılım belgesini alabilirsiniz.

FİDAN BAĞIŞI ÜCRETLİ Mİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na katılım için her 1 adet fidanın ücretli olduğunu bildirdi. 1 Fidan Bağış Bedeli 10 TL'dir.