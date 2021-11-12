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    Geleceğe Nefes sertifikasına, e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor

    Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında vatandaşlar, dikilen fidanlara karşılık adlarına düzenlenen ‘Geleceğe Nefes’ sertifikasına e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.
    • AA
    • 12.11.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 12:13
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    Geleceğe Nefes sertifikasına, e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor

    Milli Ağaçlandırma Günü 11 Kasım’da, binlerce fidan toprakla buluştu.

    ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan fidan seferberliğine, 81 ilden yoğun katılım oldu.

    Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde, ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamına katılan her vatandaşa, dikilen fidanlara karşılık sertifika düzenlendi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında vatandaşlar, dikilen fidanlara karşılık kendi isimlerine özel düzenlenen 'Geleceğe Nefes' sertifikasına e-Devlet sisteminden erişilebiliyor.

    “BUGÜN FİDAN YARIN NEFES”

    Sertifikada kişilerin adına dikilen 3 bölgenin isminin yanı sıra, "Bugün fidan yarın nefes diyerek fidan sahiplendiğiniz, geleceğe nefes olduğunuz için teşekkür ederiz." mesajı yer alıyor.

    Geleceğe Nefes sertifikasına, e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor #1

    YIL SONUNA KADAR 252 MİLYON FİDAN

    Etkinlikle yıl sonuna kadar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 252 milyon fidanın geleceğe nefes olması bekleniyor.

    TIKLAYIN ÖĞRENİN

    Milli Ağaçlandırma gününde yurt genelinde fidan dikimi yapıldı GALERİ

    Geleceğe Nefes sertifikasına, e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor #2

    Geleceğe Nefes sertifikasına, e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor #3

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