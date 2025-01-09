Gelecek, Deva ve Saadet partileri birleşiyor: Yeni partinin adı belli oldu

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Gelecek, Saadet ve Deva partilerinden oluşan komisyon, bir süredir çatı parti kurulmasına ilişkin görüşmeler yürütüyordu.

Çatı parti kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Buna göre Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi, Meclis'te birleşerek çatı parti kurma kararı aldı.

Yeni parti için isim önerisi olarak "Yeni Yol" isminin ağırlık kazandığı öğrenildi.

'YENİ YOL' İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI: DİLEKÇE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA SUNULACAK

Ayrıca yeni kurulacak partinin isminde “parti” kelimesinin geçmemesine özen gösterildi.

Yeni parti kurulmasına ilişkin dilekçenin 10 Ocak veya 13 Ocak'ta İçişleri Bakanlığı'na sunulmasının planlandığı öğrenilirken, 3 parti genel başkanının kamuoyuna birlikte açıklama yapması bekleniyor.

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden her bir parti 13 kurucu isim belirleyecek ve böylece 39 veya 40 kişi, yeni partinin kurucusu olacak. Milletvekili olmayan bir isim yeni kurulacak çatı partinin genel başkanı olarak belirlenecek.

PARTİLER TÜZEL KİŞİLİKLERİNİ DEVAM ETTİRECEK

Öte yandan, yeni parti kurulmasına karşın Saadet, Gelecek ve DEVA partileri kendi tüzel kişiliklerini devam ettirecek.

Yeni parti kurulduğunda, Saadet, Gelecek ve DEVA partili milletvekilleri TBMM Başkanlığı’na, siyasi faaliyetlerini yeni partide devam ettirmek istediklerine ilişkin dilekçe sunacak ve böylece yeni parti grubu oluşturularak, TBMM’de faaliyete başlanacak.

TOPLAMDA 30 MİLLETVEKİLİ BULUNUYOR

Şu anda Saadet Partisi’nin 9, DEVA Partisi’nin 12, Gelecek Partisi’nin 9 milletvekili bulunuyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, her partiden 1 veya 2 milletvekili kendi partisinde çalışmalarına devam edecek.

GELECEK VE DEVA'DA İSTİFA YAŞANDI

Bu milletvekillerinin çatı parti kurulmasına karşı olduğu belirtiliyor. Gelecek ve DEVA partilerinden son günlerdeki milletvekili istifalarının da çatı partiye tepki amacıyla olduğu biliniyor.

Son olarak Deva Partisi’nden iki hafta önce Mustafa Yeneroğlu dün Burak Dalgın, dün de Selma Aliye Kavaf istifa etmişti.

TBMM’de iki hafta önce Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın Gelecek Partisi’nden istifa etmesiyle Gelecek Saadet grubu düşmüş, DEVA Partisi milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya’nın Saadet Partisi’ne geçmeleriyle grup yeniden kurulmuştu.