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    Gelecek Partili Cemalettin Kani Torun: Suriye'de özerk Kürt devleti kurulsun

    Suriye'de Irak’taki Kürdistan Bölgesi gibi özerk bir devlet kurulmasını talep eden Gelecek Partili Torun, bunun Türkiye'ye yarar getireceğini savundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 12:19
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    Gelecek Partili Cemalettin Kani Torun: Suriye'de özerk Kürt devleti kurulsun

    Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun, yaptığı PKK propagandası ile bilinen Kürdistan 24 isimli terör yanlısı yayın kuruluşunun konuğu oldu.

    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Torun, tartışma yaratacak açıklamalarda da bulundu.

    Torun, Suriye'de PKK/YPG'yi kastederek "Kürtlerin kendilerini ifade edebileceği bir statüsünün olmasının, Türkiye'ye de fayda getireceğini" belirtip şu ifadeleri kullandı;

    "TÜRKİYE, SDG'NİN PKK YANDAŞLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

    "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) diye bir yapı kuruldu. Türkiye bunun büyük ölçüde PKK yandaşlarından oluştuğunu iddia ediyor. Amerika ise ‘yok Araplar da var içinde, PKK da var diğerleri de var’ yani karışık olduğunu iddia ediyor. Burada söylenebilecek olan şey şu; Türkiye sınırlarında bağımsız bir yapının elbette ki oluşmasını istemez

    "ÖZERK BİR YAPI TÜRKİYE'YE FAYDA SAĞLAR"

    Suriye’nin toprak bütünlüğü içinde Kürtlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir bölgenin, statüsü Suriye’nin kendi anayasal yapısı içinde olmak kaydıyla, aynen Irak’taki gibi bir yapının oluşmasının Türkiye’ye uzun vadede zarar değil yarar getireceği kanaatindeyim. "

    Gelecek Partili Cemalettin Kani Torun: Suriye de özerk Kürt devleti kurulsun #1

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