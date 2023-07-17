Gelecek Partili Cuma İçten istifasını duyurdu

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Gelecek Partisi, istifa konusuyla gündeme geldi.

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi ve eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, partisinden istifa etti.

İstifasını duyuran İçten, iktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerini bireysel olarak yapacağını ifade etti.

Geride bırakılan tarihi seçimlerin muhalefet için bir kayıp olduğunu belirten İçten'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Hatalarının bedelini ödemeden siyasete devam etmek siyasal tarihte çok da doğru sonuçlar doğurmayacağı inancındayım. Bu benim için de bir başarısızlıktır ve sorumluluk sahibi olan biri olarak görevimden istifa etme kararı aldım. Bu benim için özeleştiri yapacağım bir süreçtir.