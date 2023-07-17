Gelecek Partili Cuma İçten istifasını duyurdu

Gelecek Partisi, istifa konusuyla gündeme geldi.
Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi ve eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, partisinden istifa etti.
İstifasını duyuran İçten, iktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerini bireysel olarak yapacağını ifade etti.
"Hataların bedelini ödemeden siyasete devam etmek doğu değil"
Geride bırakılan tarihi seçimlerin muhalefet için bir kayıp olduğunu belirten İçten'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Hatalarının bedelini ödemeden siyasete devam etmek siyasal tarihte çok da doğru sonuçlar doğurmayacağı inancındayım. Bu benim için de bir başarısızlıktır ve sorumluluk sahibi olan biri olarak görevimden istifa etme kararı aldım. Bu benim için özeleştiri yapacağım bir süreçtir.
Tüm görevlerinden ayrıldı
Gelecek Partisi'nde bulunan resmi tüm görevlerimden; genel başkan danışmanlığı, teşkilat başkan yardımcılığı, denetleme kurulu ve parti yönetim kurulu üyeliğinden Sayın Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'ndan müsaade alarak ayrılıyorum.