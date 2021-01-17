Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldıran iki kişi gözaltına alındı

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldıran iki kişi gözaltına alındı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yaptığı Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı.

Başından ve yüzünden yaralanan Selçuk Özdağ, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Paylaşımda, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.