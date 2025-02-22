Gelecek Partili Serap Yazıcı, AK Parti'ye katılıyor

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Muhalefet partilerinde istifalar sürüyor.

Özellikle 2023 genel seçimlerinde CHP listesinden Meclis'e giren vekiller, birer birer partilerinden ayrılıyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Gelecek Partisi’nden istifa eden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye katılmıştı.

SERAP YAZICI, AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Yamalı'nın ardından Gelecek Partisi'nden bir ismin daha AK Parti'ye geçeceği aktarıldı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın aktardığı bilgiye göre; o isimlerden biri de Nedim Yamalı'nın ardından Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı, yarın AK Parti'ye geçecek.

KONGREYE KATILMAMA KARARINDA TRANSFER DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Gelecek Partisi, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne katılmama kararı aldı.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, milletvekili transferlerine ilişkin detaylar dikkat çekti.

Partiden Yazıcı'nın AK Parti'ye geçeceğiyle ilgili net bir mesaj gelmezken yapılan açıklama, Burhan'ın aktardığı gelişmeyi doğrular nitelikte oldu.

Gelecek Partisi'nden yapılan kongre açıklamasında şu ifadelere yer verildi: