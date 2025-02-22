Gelecek Partili Serap Yazıcı, AK Parti'ye katılıyor

Muhalefet partilerinde istifalar sürüyor.
Özellikle 2023 genel seçimlerinde CHP listesinden Meclis'e giren vekiller, birer birer partilerinden ayrılıyor.
Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Gelecek Partisi’nden istifa eden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye katılmıştı.
SERAP YAZICI, AK PARTİ'YE GEÇİYOR
Yamalı'nın ardından Gelecek Partisi'nden bir ismin daha AK Parti'ye geçeceği aktarıldı.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın aktardığı bilgiye göre; o isimlerden biri de Nedim Yamalı'nın ardından Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı, yarın AK Parti'ye geçecek.
KONGREYE KATILMAMA KARARINDA TRANSFER DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Gelecek Partisi, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne katılmama kararı aldı.
Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, milletvekili transferlerine ilişkin detaylar dikkat çekti.
Partiden Yazıcı'nın AK Parti'ye geçeceğiyle ilgili net bir mesaj gelmezken yapılan açıklama, Burhan'ın aktardığı gelişmeyi doğrular nitelikte oldu.
Gelecek Partisi'nden yapılan kongre açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Güneş Motel"vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti Kongresinin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir. İktidar sahipleri her bir milletvekilini farklı yöntemlerle ikna ederek yolsuzluğa bulanmış iktidarlarına destek kılmaya çalışmışlardır. Milletvekillerimiz son iki yıldır yapılan bütün algı operasyonlarına rağmen ilkeli duruşlarını sürdürmüşlerdir. Ancak, maalesef nadiren de olsa bu yöntemlerin etkisi altında kalındığına da şahit olduk.
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