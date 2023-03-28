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Türkiye, seçimlere kilitlenirken altılı masada geçtiğimiz haftalarda 'İstanbul Sözleşmesi' anlaşmazlığı çıktı.

Özellikle CHP ve İyi Parti'den seçimin kazanılması durumunda İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüleceği yönünde açıklamalar yapılırken, Saadet Partisi'nin diğer partilerle aynı fikirde olmadığı biliniyor.

İstanbul Sözleşmesi konusunda masada belirsizlik sürerken, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yardım, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili Ensonhaber ekranına konuştu.

Ensonhaber'in YouTube kanalında canlı yayınlanan Gündem Özel programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, İstanbul Sözleşmesi'ne dönmenin Avrupa Konseyi üyeliğinin bir unsuru olduğunu söyledi.

Yardım, İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesinin son derece normal bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.

"Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi’ne süratli şekilde dönmemiz kadar normal bir şey olamaz" diyen Yardım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir kere İstanbul Sözleşmesi’ne ya da Avrupa Konseyi’nin başka sözleşmelerine dönmek veya katılmak bizim Avrupa Konseyi üyeliğimizin bir unsurudur. Çünkü biz Avrupa Konseyi’nde kurucu ülkeyiz. Ama şunu da söyleyebilirim, şayet bu tür metinler, Avrupa Konseyi’nin bütün metinleri kutsal metinler değil. Değiştirilemez, üzerinde düşünülemez ve tartışılamaz metinler asla değil. Bütün bu sözleşmeler farklı bir görüş olabiliyorsa bunlara da açık. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi’ne süratli şekilde dönmemiz kadar normal bir şey olamaz, ama şunu da söyleyelim eğer bu sözleşmenin içinde bazı unsurlar halkımızın bazı kesimlerini rahatsız ediyor ise, bizim bunları dinlemek borcumuzdur.