Gelecek Partisi, Afyonkarahisar'da hezimete uğradı

Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde yapılan seçim için iddialı açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu'nun adayı, yalnızca 17 oy alabildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'a gitmişti.

Davutoğlu, Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde bugün yapılan seçim için iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

DAVUTOĞLU'NUN İDDİALI 'GÜNEY' AÇIKLAMASI

Davutoğlu, "İnşallah hafta sonu da Gelecek Partisi olarak Türkiye'deki ilk seçimimize Güney beldesinde giriyoruz Osman Bey adayımızla birlikte. Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak inşallah. Ama nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da." demişti.

Davutoğlu'nun bu açıklamasının ardından Güney beldesinde yaşayan vatandaşlar bugün sandık başına gitti.

Ahmet Davutoğlu: Güney seçimleri ilk zaferimiz olacak ViDEO

AK PARTİ FARK ATTI

Yapılan seçimde 1709 oyun kullanıldığı seçimde, geçerli 1606 oyun 1021’ini alan AK Parti adayı Erol Karabacak belediye başkanı seçildi.

Gelecek Partisi'nin adayı Osman Aydepe ise yalnızca 17 alabildi.