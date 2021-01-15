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    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı

    Evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ın hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.01.2021 - 14:06
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    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı

    Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yaptığı Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

    Silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, hastanede tedavi altına alındı.

    Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci de görev arkadaşına geçmiş olsun mesajı yayınladı.

    "MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR"

    Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ a saldırı #1

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