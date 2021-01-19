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    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı anı

    Evinin önünde saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 14:03
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    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı anı

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a evinin önünde yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

    Evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıyla Özdağ'ı darbeden 5 saldırganın kimliği belirlenmiş, 2'si gözaltına alınmıştı.

    3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü soruşturmada, saldırının planlı yapıldığı da belirlendi.

    PUSUYA YATIP SALDIRDILAR

    Tespitlere göre, saldırganlar yakalanmamak için araç kiraladı. Aracın plakasını kapattıktan sonra Özdağ’ın evinin önünde pusuya yattı.

    Saldırganlar sonra aynı araçla kaçtı. Dün, şüphelilerden ikisini Özdağ’ın şoförü, birini ise Emniyet’te gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Selçuk Özdağ teşhis etti.

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı anı VİDEO

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ a saldırı anı #1

    ÖZDAĞ'A SALDIRI ANI KAMERADA

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a evinin önünde yapılan saldırının görüntüleri, bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ a saldırı anı #2

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