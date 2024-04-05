Gelecek Partisi, seçimlerde üye sayısından daha az oy aldı

Yerel seçimlerin ardından partilerin performansları ortaya çıkıyor.
Ahmet Davutoğlu’nun lideri olduğu Gelecek Partisi, mayıs ayında düzenlenen genel seçimlerde CHP ile ittifak yapmış ve meclise 10 milletvekili sokmayı başarmıştı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde ise Ahmet Davutoğlu beklediği performansı seçimlerde sergileyemedi.
Üye sayısından daha az oy
Seçimlerde üye sayısından daha az oy alan tek parti Gelecek Partisi oldu.
34 bin oy aldı
31 Mart Yerel Seçimlerine tek başına giren Gelecek Partisi, sadece 34 bin oy almayı başardı.
Üye sayısı: 70 bin 451
Davutoğlu'nun partisinin YSK'ya göre üye sayısı ise 70 bin 451 kişi oldu.
0,07 oy aldı
Gelecek Partisi’nin oransal karşılığı ise yüzde 0,07 oldu.
"Radikal değişim kararı aldık"
Ahmet Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada halkın radarına giremeyen bir siyasi partinin teorik çalışmalarla netice alabilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu konuda önümüzdeki dönemde gerek söylem, gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.
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