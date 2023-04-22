Gelecek Partisi ve CHP'den HDP'ye bayram ziyareti Bayramlaşma görüşmesinde bir araya gelen HDP, CHP ve Gelecek Partisi, seçim planlamasını konuştu.

ANKA

Ramazan Bayramı nedeniyle siyasi partiler arasında bayramlaşma yapıldı.

Bu kapsamda Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden CHP ve Gelecek Partisi'nin ilk ziyareti gizli ortakları HDP'ye oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından HDP Genel Merkezi'ne heyet gönderildi.

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Hayran, Ar-Ge Başkan Yardımcısı Kayhan Sayın, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Atakan Çakmak ile İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Sinan Meydan’dan oluşan Gelecek Partisi heyeti ile CHP Parti Meclisi üyeleri Murat Emir, Semra Dinçer ve Deniz Demir’den oluşan CHP heyetleri, ayrı ayrı HDP’yi ziyaret ederek bayramlaştı.

"İlk turda bitmesini istiyoruz"

Görüşmede seçim hakkında konuşan HDP MYK Üyesi Sultan Özcan, şunları söyledi:

Birinci turda bu işin bitmesini istiyoruz. Büyük bir toplumsal mutabakat var. İlk turda bu rejimi gönderme iradesi bizim ellerimizde. Parlamentoda güçlü bir temsil bizi bekliyor.

"Ortaklaşmalıyız"

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Hayran da, şu ifadeleri kullandı:

Çoğulcu bir demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Bu topraklarda çocukların geleceği için bu seçimleri almalıyız, çok seslilik olmalıdır. Acıda da sevinçte de ortaklaşmalıyız. Siyasi düşüncelerimize saygı duymalıyız.

"Birleşe birleşe kazanacağız"

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Murat Emir ise şunları söyledi: