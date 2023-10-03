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Siyaset arenasında iki seçim arası hareketli günler yaşanıyor.

Seçim hezimetinin ardından muhalefette yol haritaları çiziliyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. seçim yenilgisine tepki gösteren 6'lı masadaki parti liderleri, yerel seçimler için harekete geçti.

İlk olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime tek parti olarak gireceklerini açıkladı.

Ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çalışmalarına başladı.

Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan atak

Bir atak da TBMM de 6. grubu kuran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Konuya ilişkin açıklamayı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ yaptı.

Cumhuriyet TV'ye katılan Özdağ, burada yerel seçimlerde yapacakları iş birliğini açıkladı.

"Saadet Partisi ile seçime gireceğiz"

Özdağ, seçime Saadet Partisi ile birlikte gireceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Biz Saadet Partisi ile beraber parlamentoda bir grup kurduk. Biz burada Meclis iç tüzüğünün bize vermiş olduğu tüm hakları elde etmek ve bu haklarla birlikte milletimizin problemlerine çözüm önerilerimizi sunmak istiyorduk başardık.



Saadet Partisi ile grup kurarken aynı zamanda ilkesel olarak da anlaştık. Türkiye'de birlikte seçime gireceğiz. Daha sonra bunu genişlettik. Beraberce Saadet Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde Saadet Partisi listeleriyle; Gelecek Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde Gelecek Partisi listeleriyle seçime gireceğiz.